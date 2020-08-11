Знаменита українська модель Олена Омович виставила свої пишні форми на загальний огляд в розкішному купальнику

Популярна інста-діва, яку в мережі називають "українською Кардашьян", поділилася новими кадрами з відпочинку на своїй сторінці. Про це пише Politeka.net.

На фото красуня насолоджується обідом зі свіжими морепродуктами на балконі готелю з видом на море. Зараз Омович відпочиває в Одесі, звідки і ділиться яскравими кадрами.

На знімку модель демонструє свої новопридбані груди шостого розміру і осину талію в оригінальному купальнику бікіні, прикрашеному великими каменями, схожими на справжні коштовності.

Таке вбрання ідеально підкреслює форми красуні. При цьому ліф купальника явно для неї занадто малий, тому груди так і норовлять вирватися на волю.

Шанувальники зірки активно коментують її фото.

"Ти найшикарніша дівчина у всьому Instagram", "Красиво жити не заборониш", "на 2м видно, що ліф дуже малий, не за розміром", "шикарна", "всі фото на 100 балів з 10", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Омович похвалилася формами в дуже тісному монокіні. Цього разу зірка вирішила блиснути фігурою в леопардовому монокіні з незвичайним вирізом на грудях - тонка тканина ледь змогла приховати форми дівчини.

"1/2/3? Купальник не залишив байдужим нікого на пляжі Домінікани. Вибирала цей куп серед купи інших, скажіть Я не прогадала?",- пише Олена під фото.

Нагадавши, українська Кардашьян потрясла "диньками", що випали з тісного купальника.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян натягнула мікро-бікіні до межі і приголомшила формами.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян полонила розміром "диньок" в тісному топі і трусах: в таку легко закохатися.