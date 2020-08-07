Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва, яка є однією з найпопулярніших телеведучих і блогерів в Росії, показала, як її чоловік проводить карантин

У себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому показала чоловіка, російського репера Елджея під час гри, передає Politeka.net. Сама Настя зобразила незадоволене і роздратоване обличчя, показавши, що їй, нібито, не дуже подобаються такі розваги.

"За продуктами напевно поїхав годувальник", - підписала кумедний знімок зірка.

За годину її пост зібрав майже 700 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу відгуків і жартів.

"Відчуваю смачна буде вечеря», «Я так само вищу освіту їздила отримувати», «перші 40 років дитинства найважчі в житті чоловіка", " хороша гра важливіше дружини. Звикайте", "швидше, за пивом для дружини", " звичайно за продуктами Насть, заради дружини старається!", "Який господар","якщо відносини, то тільки такі", "Чоловік геймер горе в сім'ї", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Івлеєва і Елджей одружилися рік тому. У них не було пишного весілля, вони тихо розписалися, і тільки через рік закотили вечірку з нагоди річниці. Відзначимо, що зараз обидві зірки сидять на карантині, так як заразилися уханьским вірусом.

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