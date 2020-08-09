Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила сеть новой странной выходкой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Высоко сижу, далеко гляжу.😊» — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует в платье, в котором она почему-то решила залезть на перила.

Однако пользователи сети не смогли высказаться о странной выходке знаменитости, поскольку она закрыла возможность что-либо комментировать у себя на странице из-за чрезмерного хейтерства.

До этого мы рассказывали, что балерина Анастасия Волочкова похвасталась своей новой именной купелью после серьезного позора.

Вчера Анастасия рассказала в социальной сети Инстаграм, что она получила специальную новую купель от близких товарищей. А свою старую она собирается продать, чтобы заплатить штрафы за суд, прошедший днем ранее. Поток негатива обрушился на данный пост, а пользователи завалили балерину жесткими словами в адрес ее поведения. Чтобы скрыть позор, балерина закрыла доступ к комментариям.

Свою предыдущую купель, утверждает Волочкова, она намерена продать. Однако сейчас неизвестно, кому именно достанется "радость" балерины.

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