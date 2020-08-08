Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила сеть новыми пикантными снимками, из-за которой ее принялись критиковать
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем, не перестает меня радовать.😊 Обновление во всем всегда приносит радость! 😊😉❤️🔥 А прежняя купель по-прежнему ждёт своего хозяина», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимках покрасневшая Волочкова позирует без белья, прикрыв пикантные места банным веником. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Как нестыдно старой рогаткой сверкать то», «зиновий. Это шыдевр фото*опа 👏снимаю шляпу куколка 😂», «Слава богу без шпагата и без шубы», «Шубу отдала заплатку поставить ?», «А веники зачем схватила????? А шапку??)?) Или вы на улице тоже паритесь? Или пиаритесь.... Комменты открыла! Бухнула что ли?», — пишут они.
До этого мы писали, что известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась неуместным шпагато.
Артистка показала фото, как сидит в шпагате на крыше авто и между двух гиропланов. При этом она закрыла возможность комментировать ее фотографии
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.