Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила сеть новыми пикантными снимками, из-за которой ее принялись критиковать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем, не перестает меня радовать.😊 Обновление во всем всегда приносит радость! 😊😉❤️🔥 А прежняя купель по-прежнему ждёт своего хозяина», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках покрасневшая Волочкова позирует без белья, прикрыв пикантные места банным веником. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Как нестыдно старой рогаткой сверкать то», «зиновий. Это шыдевр фото*опа 👏снимаю шляпу куколка 😂», «Слава богу без шпагата и без шубы», «Шубу отдала заплатку поставить ?», «А веники зачем схватила????? А шапку??)?) Или вы на улице тоже паритесь? Или пиаритесь.... Комменты открыла! Бухнула что ли?», — пишут они.

До этого мы писали, что известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась неуместным шпагато.

Артистка показала фото, как сидит в шпагате на крыше авто и между двух гиропланов. При этом она закрыла возможность комментировать ее фотографии

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.