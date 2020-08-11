Актриса студії" Квартал 95 " Лера Товстолес порадувала шанувальників спекотними кадрами з відпочинку
Як пише Politeka.net, вона опублікувала добірку фото з відпочинку на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".
"Літо цього року стрімко промчало повз мене, але я все ж встигаю зловити засмагу і випити коктейль з подружками ❤️ яка фотка подобається більше ? 1,2,3 ?) ",- підписала пост красуня.
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На першому знімку Валерія позує в басейні в зеленому купальнику на тоненьких бретельках, вона сховала очі від сонця за окулярами з яскраво-червоною оправою. На іншому фото Товстолес красується в тому ж вбранні, але вже на траві в тіні дерев. Зірка "Жіночого кварталу" натягнула бікіні вище і підкреслила свою струнку фігуру. Варто відзначити, що вона змінила окуляри, а вільну руку спокусливо закинула на голову - так ніхто не засмагає. Останній кадр зроблений в чорно-білому форматі, на ньому Лера сидить на тій же зеленій галявині, спершись руками об коліна. З такого ракуса прекрасно видно вигини її стрункого тіла.
Раніше Лера Товстолес показала, як відпочиває в Дніпрі. Вона вийшла гуляти з подругами в незвичайному вбранні: короткій зеленій сукні з оборками, червоному намисто і чорно-білих кедах.
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