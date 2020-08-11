Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", показала виступ зі знаменитим колегою

Спільна фотографія зірок з'явилася в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімку Тетяна Кравченко зі щасливою посмішкою позує поруч з російським актором Дмитром Мазуровим. Для вистави вона приміряла домашній образ: халат з фартухом і яскраві зелені штани. У такому вигляді Тетяна стала дуже схожа на героїню "Сватів" Валентину Будько. Ось тільки компанію їй склав на Федір Добронравов в образі Івана Степанича, а Дмитро Мазуров в шовковому халаті, під яким можна помітити піжаму. На задньому плані також видно сірі декорації квартири.

Користувачі соціальної мережі оцінили харизматичний дует і залишили багато позитивних коментарів:

"Тетяна! Ви дуже чудова актриса! Ви запам'ятовуєтеся з першого разу! Але сама класна ваша роль, як на мене це Свати! Ваш образ просто ні з чим не зрівняється! Удачі вам у всьому"; " відмінний спектакль !! Спасибі вам за позитив!! Будьте здорові!!"; "Супер актори!!! 💖 💖 💖 💖"; "Наряд який веселенький"; "як завжди - господиня 👍❤️"; "який веселий фартушок і душевний халатик😂 👍 👍 👍"; "дуже вас люблю залишайтеся такою ж класною і позитивною".

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" накинулася на Добронравова, актор не витримав: "ти що з котушок з'їхала?».

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