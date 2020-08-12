На публіці знаменитості намагаються завжди виглядати бездоганно і блищать ідеальними фігурами

Майстерно приховувати недоліки артисткам вдається завдяки макіяжу і правильно підібраному одязі, на глянцевих і відфотошоплених кадрах зірки також виглядають ідеально. Однак на фото, зроблених без обробки, артисти виглядають зовсім інакше.

Представляємо вашій увазі топ добірку кадрів артисток і Instagram-зірок, зроблених без фотошопу і обробок.

Відома на весь світ зірка американських реаліті-шоу Кім Кардашьян завжди дивує стильним фото в гарячому стилі. Зірка показує купальники, білизну, сміливі сукні, що підкреслюють пишні стегна, і не соромиться свого тіла. При цьому найчастіше кадри знаменитості добре оброблені.

Одного разу Кім опинилася в складній ситуації – її зняли на пляжі в не самому охайному вигляді. Після деяких з представлених нижче фото від Кардашьян відписалися в Instagram більше сотні тисяч людей.

Сторінка популярної співачки Ані Лорак постійно засипається сотнями коментарів, причому не завжди позитивними, а особливо їдкі зірка видаляє, уникаючи скандалів.

У коментарях деякі шанувальники відзначають, бачачи обличчя знаменитості без макіяжу, що вона стала ляльковою і «перекроєне» обличчя без фотошопу виглядає дивно, адже зірка давно перестаралася з ботоксом, на їхню думку.

Ще одна співачка, популярна українська співачка Тіна Кароль, навпаки, без макіяжу виглядає відмінно і навіть краще, ніж з косметикою. Артистка не тільки не робила пластику, але ще і доглядає за собою сама.

У звичайному житті артистка не завжди користується косметикою. Як зазначили, Передплатники зірки, без мейк-апу артистка виглядає навіть краще, ніж з макіяжем, і набагато молодше-як дівчинка.

А ось Віру Брежнєву без макіяжу і фотошопу часто критикують в мережі, відзначаючи, що віра завжди викладає тільки професійні фото, з багатошаровим макіяжем або ж повністю «зафотошопленной» зовнішністю.

Фото без ретуші і гриму чимало спантеличують мережу. Адже кожен раз Віра виглядає втомленою і далеко не так, як на постановочних кадрах.

Скандально відома "російська Кардашьян" Анастасія Квітко не гірше самої Кім зганьбилася на пляжі. Поки інста-блогерка стверджує, що ніколи не вдавалася до пластичних операцій, і її незвичайна фігура видає дівчину з головою. У Мережі вже давно є фото дівчини в юному віці, і вона виглядає зовсім не так, як зараз.

Перебір з пластикою призвели до того, що зірка вже не може приховати целюліт на тілі, яке виглядає зовсім не так, як на фото в її профілі. Параметри Анастасії-95-63-105. Дівчина запевняє, що вона не робила пластичних операцій і не вдається до фотошопу на фото, проте представлені в мережі кадри підтверджують зворотне.

У своїх інтерв'ю співачка наполягає, що ніколи не вдавалася до послуг пластичного хірурга. Свою молодість вона пояснює хорошою генетикою і регулярними візитами до косметолога. Однак у мережі впевнені, що співачка приховує правду і вже багато років робить пластику.

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