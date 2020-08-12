На публике знаменитости стараются всегда выглядеть безупречно и блистают идеальными фигурами

Мастерски скрывать недостатки артисткам удается благодаря макияжу и правильно подобранной одежде, на глянцевых и отфотошопленных кадрах звезды также выглядят идеально. Однако на фото, сделанных без обработки, артисты выглядят совсем иначе.

Представляем вашему вниманию топ подборку кадров артисток и Инстаграм-звезд, сделанных без фотошопа и обработок.

Известная на весь мир звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян всегда удивляет стильным фото в горячем стиле. Звезда показывает купальники, белье, смелые платья, подчеркивающие пышные бедра, и не стесняется своего тела. При этом чаще всего кадры знаменитости хорошо обработаны.

Однажды Ким оказалась в сложной ситуации – ее засняли на пляже в не самом опрятном виде. После некоторых из представленных ниже фото от Кардашьян отписались в Инстаграм более сотни тысяч человек.

Страница популярной певицы Ани Лорак постоянно засыпается сотнями комментариев, причем не всегда позитивными, а особо едкие звезда удаляет, избагая скандалов.

В комментариях некоторые поклонники отмечают, видя лицо знаменитости без макияжа, что она стала кукольной и «перекроенное» лицо без фотошопа выглядит странно, ведь звезда давно перестаралась с ботоксом, по их мнени.

Еще одна певица, популярная украинская певица Тина Кароль, напротив, без макияжа выглядит отлично и даже лучше, чем с косметикой. Артистка не только не делала пластику, но еще и ухаживает за собой сама.

В обычной жизни артистка не всегда пользуется косметикой. Как отметили, подписчики звезды, без мейк-апа артистка выглядит даже лучше, чем с макияжем, и намного моложе - как девочка.

А вот Веру Брежневу без макияжа и фотошопа часто критикуют в сети, отмечая, что Вера всегда выкладывает только профессиональные фото, с многослойным макияжем или же полностью «зафотошопленной» внешностью.

Фото без ретуши и грима немало озадачивают сеть. Ведь каждый раз Вера выглядит уставшей и далеко не так, как на постановочных кадрах.

Скандально известная «русская Кардашьян» Анастасия Квитко не хуже самой Ким опозорилась на пляже. Пока инста-блогерша утверждает, что никогда не прибегала к пластическим операциям, и ее необычная фигура выдает девушку с головой. В сети уже давно есть фото девушки в юном возрасте, и она выглядит совсем не так, как сейчас.

Перебор с пластикой привели к тому, что звезда уже не может скрыть целлюлит на теле, которое выглядит совсем не так, как на фото в ее профиле. Параметры Анастасии — 95-63-105. Девушка уверяет, что она не делала пластических операций и не прибегает к фотошопу на фото, однако представленные в сети кадры подтверждают обратное.

В своих интервью певица настаивает, что никогда не прибегала к услугам пластического хирурга. Свою молодость она объясняет хорошей генетикой и регулярными визитами к косметологу. Однако в сети уверены, что певица скрывает правду и уже много лет делает пластику.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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