Знаменитості люблять перебувати в центрі уваги, проте деякі їх витівки залишаються в пам'яті далеко не в позитивному ключі

Зірки часто вибирають досить епатажні наряди, при цьому вони бувають настільки позбавленими смаку, що служать прикладом, як не повинно бути.

Відомий російський співак Микола Басков вразив своїм вбранням на творчому вечорі Валерія Леонтьєва.

Артист з'явився в костюмі тигра, з накладкою його зображення на "причинному" місці, пише odnaminyta.com. А також хвостом послужив мікрофон.

НИКОЛАЙ БАСКОВ «УТЕР НОС» ФИЛИППУ КИРКОРОВУ, ПОЯВИВШИСЬ НА СЦЕНЕ В КОСТЮМЕ БЕЛОГО ТИГРА! В таком необычном костюме с... Gepostet von Kontramarka.de am Samstag, 10. Oktober 2015

Лоліта здивувала всіх зовнішнім виглядом на одному з фестивалів "Жара". Зірка з'явилася в "голому" комбінезоні. Наряд виявився далеко не для фігури зірки.

Філіп Кіркоров ошелешив зовнішнім виглядом, з'явившись на Ставропіллі в золотій мантії, що нагадує сукню. Артист вийшов на сцену в золотій мантії, що струмує.

Співачка Наташа Корольова у 2012 році з'явилася на зйомках "Вечірнього кварталу" в костюмі Єви. Незвичне вбрання шокувало всіх. На одязі був намальований рельєфний прес, а інтимні місця прикрасили Стрази.

Наташа Королева вышла на сцену без нижнего белья? http://minprom.ua/cultnws/137035.html Gepostet von МинКульт am Dienstag, 29. Oktober 2013

Нагадаємо, Микола Басков опублікував у себе в Instagram відео, на якому телеведучий Іван Ургант вручає йому букет квітів. При цьому Кіркоров, що сидів поруч, починає відбирати квіти. Басков чинить опір і починає відпихати артиста.

"Шоу-бізнес одним кадром", - підписав відео артист.

Раніше повідомлялося, що Микола Басков позував на тлі столика в якомусь ресторані. Артист пильно дивився в камеру, злегка примруживши очі, в які світить сонце. На ньому - яскраво-червоний піджак і біла футболка.

Нагадавши, схудлий Басков приголомшив відео в ліжку з молоденькою дівчиною: "та ти просто Бабій!».

Як повідомляла Politeka, у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

Також Politeka писала, що Басков похвалився поповненням і показав свою крихітку: «тепер подвійно щасливіше».