Знаменитости любят находиться в центре внимания, однако некоторые их выходки остаются в памяти далеко не в положительном ключе

Звезды часто выбирают довольно эпатажные наряды, при этом они бывают настолько безвкусными, что служат примером, как не должно быть.

Известный российский певец Николай Басков поразил своим нарядом на творческом вечере Валерия Леонтьева.

Артист появился в костюме тигра, с накладкой его изображения на "причинном" месте, пишет odnaminyta.com. А также хвостом послужил микрофон.

НИКОЛАЙ БАСКОВ «УТЕР НОС» ФИЛИППУ КИРКОРОВУ, ПОЯВИВШИСЬ НА СЦЕНЕ В КОСТЮМЕ БЕЛОГО ТИГРА! В таком необычном костюме с... Gepostet von Kontramarka.de am Samstag, 10. Oktober 2015

Лолита удивила всех внешним видом на одном из фестивалей "Жара". Звезда появилась в "голом" комбинезоне. Наряд оказался далеко не для фигуры звезды.

Филипп Киркоров ошарашил внешним видом, появившись на Ставрополье в золотой мантии, напоминающей платье. Артист вышел на сцену в струящейся золотой мантии.

Певица Наташа Королева в 2012 году появилась на съемках "Вечернего Квартала" в костюме Евы. Необычный наряд шокировал всех. На одежде был нарисован рельефный пресс, а интимные места украсили стразы.

Наташа Королева вышла на сцену без нижнего белья? http://minprom.ua/cultnws/137035.html Gepostet von МинКульт am Dienstag, 29. Oktober 2013

Напомним, Николай Басков опубликовал у себя в Инстаграм видео, на котором телеведущий Иван Ургант вручает ему букет цветов. При этом сидящий рядом Киркоров начинает отбирать цветы. Басков сопротивляется и начинает отпихивать артиста.

«Шоу-бизнес одним кадром», - подписал видео артист.

Ранее сообщалось, что Николай Басков позировал на фоне столика в каком-то ресторане. Артист пристально смотрел в камеру, слегка прищурив глаза, в которые светит солнце. На нем - вызывающий ярко-красный пиджак и белая футболка.

Напомним, похудевший Басков огорошил видео в постели с молоденькой девушкой: «Да ты просто бабник!».

Как сообщала Politeka, у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

Также Politeka писала, что Басков похвастался пополнением и показал свою малютку: «Теперь вдвойне счастливее».