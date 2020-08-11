Син Максима Галкіна і Алли Пугачової Гаррі здивував жорсткими іграми зі своєю маленькою сестрою

Шестирічні двійнята Ліза і Гаррі часто радують шанувальників зоряної пари своїми милими дитячими розвагами, які їхні батьки знімають на відео, а потім публікують в мережі. Однак, іноді забави можуть закінчитися зовсім невеселими наслідками.

Так, на одній з фан-сторінок Пугачової з'явилося відео, на якому Ліза і Гаррі грають у футбол (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net. Спочатку сестра довго дражнить брата, проте в якийсь момент Гаррі вибиває у неї м'яч, випадково потрапляючи їм в саму дівчинку. При цьому Ліза скрикує від болю:

"Ай, ну Гаррі! Трухлява башка!", - з досадою вимовляє дівчинка.

Шанувальники знаменитостей активно обговорюють це відео в коментарях.

"Все дивлюся і думаю, як їм весело удвох", "у Лізи навіть хода татова", "він не зрозумів що Лізі було боляче", "дуже добре, що двоє хлопців...їм весело", "Гаріка бігом на футбол відправляти", "Пацан є пацан!", "Лізонька лапочка це не твоє, ти красуня, нехай грають хлопчаки", "не перший раз б'є м'ячем Лізу!", "Я теж про це хотіла сказати, як добре, що вони удвох і грають і веселяться", "Ліза хуліганка", - пишуть розчулені фанати зіркових дітей в коментарях.

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