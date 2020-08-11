Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри удивил жесткими играми со своей маленькой сестрой

Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри часто радуют поклонников звездной пары своими милыми детскими развлечениями, которые их родители снимают на видео, а затем публикуют в сети. Однако, иногда забавы могут закончиться совсем невеселыми последствиями.

Так, на одной из фан-страниц Пугачевой появилось видео, на котором Лиза и Гарри играют в футбол (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net. Сначала сестра долго дразнит брата, однако в какой-то момент Гарри выбивает у нее мяч, случайно попадая им в саму девочку. При этом Лиза вскрикивает от боли:

«Ай, ну Гарри! Трухлявая башка!», - с досадой произносит девочка.

Поклонники знаменитостей активно обсуждают это видео в комментариях.

«Всё смотрю и думаю, как им весело вдвоём», «У Лизы даже походка папина», «Он не понял что Лизе было больно», «Очень хорошо, что двое ребят...им весело», «Гарика бегом на футбол отправлять», «Пацан есть пацан!», «Лизонька лапочка это не твоё, ты красотка, пусть играют мальчишки», «Не первый раз бьет мячом Лизу!», «Я тоже об этом хотела сказать, как хорошо, что они вдвоем и играют и веселятся», «Лиза хулиганка», - пишут умиленные фанаты звездных детей в комментариях.

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