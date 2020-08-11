Кабмін вирішив перенести українцям робочі та вихідні дні в 2021 році

З проекту розпорядження Politeka.net стало відомо, скільки і коли працівники зможуть відпочивати після Нового року. Документ вже направили до Федерації профспілок, його разом з проектом оновленого графіка роботи опублікувала прес-служба відомства.

Уряд планує перенести робочі та святкові дні, щоб створити українцям кращі умови для святкування проведення великих свят: Різдва Христового (7 січня), Дня Незалежності (24 серпня), а також Дня захисника України (14 жовтня). Якщо Федерація затвердить документ, в Україні змінять графік для тих, у кого п'ять робочих і два вихідних дні на тиждень (субота і неділя).

Згідно з розпорядженням Кабміну, іноді доведеться працювати у вихідні. Так п'ятницю 8 січня перенесуть на суботу 16 січня, і українці зможуть відпочивати 7, 8, 9 і 10 січня. Робочий день 23 серпня (понеділок) зміститься 28 серпня (субота), вийде чотири вихідних поспіль: 21, 22, 23 і 24 серпня. 15 Жовтня (п'ятниця) пропонують відпрацювати в суботу 23 жовтня, а відпочивати 14, 15, 16 і 17 Жовтня.

Зазначається, що графік роботи банків та їх установ у вихідні та свята повинен скласти Нацбанк України.

Раніше Кабмін прийняв постанову, згідно з якою кардинально змінюється формула виплати соціальної допомоги. При розрахунку враховуватимуть заробітну плату, грошові виплати військових, стипендії, пенсії, соцдопомогу і навіть допомоги по безробіттю.

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