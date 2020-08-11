Кабмин решил перенести украинцам рабочие и выходные дни в 2021 году

Из проекта распоряжения Politeka.net стало известно, сколько и когда работники смогут отдыхать после Нового года. Документ уже направили в Федерацию профсоюзов, его вместе с проектом обновленного графика работы опубликовала пресс-служба ведомства.

Правительство планирует перенести рабочие и праздничные дни, чтобы создать украинцам лучшие условия для празднования проведения крупных праздников: Рождества Христового (7 января), Дня независимости (24 августа), а также Дня защитника Украины (14 октября). Если Федерация утвердит документ, в Украине изменят график для тех, у кого пять рабочих и два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье).

Согласно распоряжению Кабмина, иногда придется работать по выходным. Так пятницу 8 января перенесут на субботу 16 января, и украинцы смогут отдыхать 7, 8, 9 и 10 января. Рабочий день 23 августа (понедельник) сместится 28 августа (суббота), получится четыре выходных подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. 15 октября (пятница) предлагают отработать в субботу 23 октября, а отдыхать 14, 15, 16 и 17 октября.

Отмечается, что график работы банков и их учреждений по выходным и праздникам должен составить Нацбанк Украины.

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