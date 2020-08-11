Вірогідна кохана Гаріка Харламова, блогерка Яна Кошкіна вразила образом в розкішній весільній сукні

Не так давно російська зоряна пара Христина Асмус і Гарік Харламов оголосили, що подають на розлучення. При цьому, не встигли шанувальники відійти від цієї новини, як в мережі пішли чутки про те, що у Харламова вже з'явилася нова пасія. Шоумену приписують роман з пишногрудою блогеркою Яною Кошкіною, з якою його помітили на вечірці.

Артист і блогерка ці чутки не підтверджують, проте це не заважає шанувальникам вишукувати все нові докази їх відносин.

На цей раз фурор в мережі справила поява Кошкіної в білій сукні, яку легко можна уявити весільною. Знімками в розкішному вбранні красуня поділилася в своєму Instagram. На ній довге обтягуюче плаття з шикарним шлейфом, напівпрозорими вставками і декором у вигляді пелюсток квітів. Глибоке декольте наочно демонструє, чим красуня "краще" колишньої дружини Харламова Асмус.

У мережі активно обговорюють "весільний" образ Кошкіної.

"Яночка, ви приголомшлива красуня і класна актриса!", "А навіщо ти ж**у постійно відстовбурчуєш?", "Ну що там, з Харламовим то?", "Папік то дозволив?", "Ух який "Бутон"", "Мужики в шоці", "заміж зібралася?", "Що спереду що ззаду гармата", "в такій сукні можна і заміж за Харламова", - пишуть люди.

Нагадавши, Харламов після розлучення з Асмус коротає самотність з пишногрудою красунею.

Як повідомляла Politeka, мережа кипить через позашлюбну дитину Харламова, на кого "проміняли" Асмус.

Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус показав свою "нову пасію".