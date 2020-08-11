Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показав, як розважається з молодою коханою на пляжі

У фіналі шоу "Холостяк" молодий пілот вибрав амбітну гімнастку Дашу, проте в пост-шоу виявилося, що пара розлучилася фактично відразу після фіналу. Як з'ясувалося, чоловік мав інтимну близькість з однією з учасниць на проекті, про яку після сам розповів Даші. Вважаючи це зрадою, Ульянова кинула Михайлюка і припинила з ним спілкування.

Втім, сам чоловік довго не "сумував". Через досить короткий час, Михайлюк засвітився на відпочинку з молоденькою моделлю з ефектною зовнішністю. Новою коханою Михайлюка стала відома манекенниця Дарина Хлистун. Їй 25 років, вона є затребуваною і популярною моделлю, а трохи дитяча зовнішність відразу привертає увагу до себе.

Не так давно Михайлюк засвітився з дівчиною на відпочинку на пляжі. Щасливі з мокрим волоссям, вони позували обнявшись і посміхаючись на камеру. Однак, далеко не всі оцінили Селфі пари:

"Знову Даша?!???!😏 😏 » , «Дівчина Симпатична ,тільки нах*Ена йому дівчина?", "Так ви маєте рацію, яка жахлива дівчина. Тільки такі дефілюють на Тижні моди в NY для світових брендів, як DG і тд . Просто перейдіть на сторінки дам,які пишуть, що Даша страшна.Ви серйозно 😂", "Страшна«," це особисте.Навіщо всім показувати", "це показуха«," прекрасна дівчина! А Даша роздає інтерв'ю кожному другому і базікає про те, про що краще мовчати. У всякому разі на проекті так докладно не розповідала про своє особисте життя. Зате тепер пазл склався і стало зрозуміло, чому вони не разом. Рада за Макса!!", "Скільки їй років? Вона абсолютно літня?",- пишуть користувачі.

Відповідаючи в розділі Сторі на спеціальні питання, дівчина також повідала і про відносини з чоловіком, чим і підігріла чутки про їх зв'язок.

Так, на питання про те, як довго дівчина зустрічається з Максом Михайлюком, дівчина оригінальним чином віджартувалася. Даша представила букет квітів і відповіла іронічно:"Три години десь".

Даша також зазначила, що спочатку вона не знала, ким буде в майбутньому, але все вирішив випадок.

"Мене знайшли в ВК ("ВКонтакте"), спочатку була інша мета – стати прокурором", - зізналася популярна модель, підкресливши, що не сидить на дієтах і їсть все, що їй подобається.

До слова, тепер дівчину часто порівнюють з переможницею «Холостяка» Дашею Ульяновою і навіть засипають гнівними коментарями в мережі.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

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