Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показал, как развлекается с молодой возлюбленной на пляже

В финале шоу "Холостяк" молодой пилот выбрал амбициозную гимнастку Дашу, однако в пост-шоу оказалось, что пара рассталась фактически сразу после финала. Как выяснилось, мужчина имел интимную близость с одной из участниц на проекте, о которой после сам рассказал Даше. Посчитав это изменой, Ульянова бросила Михайлюка и прекратила с ним общение.

Впрочем, сам мужчина долго не "горевал". Спустя довольно короткое время, Михайлюк засветился на отдыхе с молоденькой моделью с эффектной внешностью. Новой возлюбленной Михайлюка стала известная манекенщица Дарья Хлистун. Ей 25 лет, она является востребованной и популярной моделью, а немного детская внешность сразу привлекает внимание к себе.

Не так давно Михайлюк засветился с девушкой на отдыхе на пляже. Счастливые с мокрыми волосами, они позировали обнявшись и улыбаясь на камеру. Однако, далеко не все оценили селфи пары:

«Снова Даша?!???!😏😏», «Девушка симпатичная ,только нах*ена ему девушка?», «Да Вы правы, какая ужасная девушка. Только такие дефилируют на неделе моды в NY для мировых брендов,как DG и тд . Просто перейдите на страницы дам,которые пишут,что Даша страшная.Вы серьезно 😂», «Страшна», «Это личное.Зачем всем показывать», «Это показуха», «Прекрасная девушка! А Даша раздаёт интервью каждому второму и болтает о том, о чём лучше помалкивать. Во всяком случае на проекте так подробно не рассказывала о своей личной жизни. Зато теперь пазл сложился и стало понятно, почему они не вместе. Рада за Макса!!»,«похожа на Лизу Боярскую!!!копия точно !!!под нее косит один типаж!!!», «Сколько ей лет? Она совершенно летняя?», - пишут пользователи.

Отвечая в разделе Стори на специальные вопросы, девушка также поведала и об отношениях с мужчиной, чем и подогрела слухи об их связи.

Так, на вопрос о том, как долго девушка встречается с Максом Михайлюком, девушка оригинальным образом отшутилась. Даша представила букет цветов и ответила иронично:"Три часа где-то".

Даша также отметила, что изначально она не знала, кем будет в будущем, но все решил случай.

«Меня нашли в ВК ("ВКонтакте"), изначально была другая цель – стать прокурором", - призналась популярная модель, подчеркнув, что не сидит на диетах и ест все, что ей нравится.

К слову, теперь девушку часто сравнивают с победительницей «Холостяка» Дашей Ульяновой и даже засыпают гневными комментариями в сети.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".