Юний житель Кривого Рогу оскаржив результати тесту ЗНО і домігся справедливої оцінки
Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook написала викладач Криворізького Центрально-міського ліцею Наталія Мостепан.
Абітурієнт Микола заєць отримав 199 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики і не погодився з такою оцінкою. Він подав апеляцію до центру оцінювання якості освіти, яку спеціальна комісія задовольнила після перегляду тесту - як виявилося, хлопцеві дійсно не дорахували один бал.
"Випускник 11-А класу Криворізького Центрально-міського ліцею Заєць Микола довів, що склав ЗНО на 200 балів", - написала Наталя. - "За 200 балів з математики Миколі довелося поборотися. Згідно з результатами ЗНО, юнак отримав 199 балів, проте був упевнений, що виконав всі завдання на відмінно. Після апеляції отримав жаданих 200 балів, підтвердивши свої високі знання".
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Таким чином, Микола Заєць став другим випускником ліцею, який отримав максимальний бал за ЗНО. Зазначається, що учень 11-А класу тричі ставав призером Всеукраїнської олімпіади з математики, а в 2020 році посів перше місце на обласному етапі. Його успіх з ЗНО яскравий приклад того, що українці повинні бути готові до останнього відстоювати свої права і оскаржувати неправильні оцінки.
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