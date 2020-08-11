Юний житель Кривого Рогу оскаржив результати тесту ЗНО і домігся справедливої оцінки

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook написала викладач Криворізького Центрально-міського ліцею Наталія Мостепан.

Абітурієнт Микола заєць отримав 199 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики і не погодився з такою оцінкою. Він подав апеляцію до центру оцінювання якості освіти, яку спеціальна комісія задовольнила після перегляду тесту - як виявилося, хлопцеві дійсно не дорахували один бал.

"Випускник 11-А класу Криворізького Центрально-міського ліцею Заєць Микола довів, що склав ЗНО на 200 балів", - написала Наталя. - "За 200 балів з математики Миколі довелося поборотися. Згідно з результатами ЗНО, юнак отримав 199 балів, проте був упевнений, що виконав всі завдання на відмінно. Після апеляції отримав жаданих 200 балів, підтвердивши свої високі знання".

Таким чином, Микола Заєць став другим випускником ліцею, який отримав максимальний бал за ЗНО. Зазначається, що учень 11-А класу тричі ставав призером Всеукраїнської олімпіади з математики, а в 2020 році посів перше місце на обласному етапі. Його успіх з ЗНО яскравий приклад того, що українці повинні бути готові до останнього відстоювати свої права і оскаржувати неправильні оцінки.

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