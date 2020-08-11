Дочка популярної актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, здивувала витівкою з братом вдома.

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімках Анна Заворотнюк сидить у кріслі перед вікном у сірих джоггерах, білій майці та фісташкових кросівках. Варто відзначити, що вона підігнула одну ногу і сперлася підошвою об домашні меблі. На одному з фото дівчина дивиться в сторону з задумливим виглядом, а на іншому іронічно посміхається на камеру. "Оленка. Наш час", - підписала вона фото.

У коментарях Анна зазначила, що її сфотографував брат Майкл. За словами красуні, у її родича справжній талант у цій справі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і фотогенічність дочки Заворотнюк в коментарях до запису. Але деякі здивувалися, що Анна ходить по дому в кросівках:

"Як здорово, коли є брат, який є кращим другом, про який можна мріяти", "Крута Оленка"; " ви вдома у вуличному взутті ходите?"; "Обличчя копія мама"; " швидше Аннушка)😂 😘 красуня) 🌹 🌹 🌹 всього найкращого Вашій родині!🙏 🏻 "; "Красива дуже. На матусю схожа💖"; "Аннушка, ти дуже красива і вся твоя чудова сім'я ви всі дуже світлі❤️ про такого брата як Майкуша можна тільки мріяти".

Варто відзначити, що Анастасія Заворотнюк вже давно бореться з раком. А нещодавно Анна ошелешила звісткою про свою хворобу і навіть припустила, що заразилася китайським вірусом, який зараз терзає весь світ. Вона поскаржилася на неприємні симптоми: нежить, кашель і температуру. Дівчина навіть здала відповідний тест, проте її побоювання виявилися марними. А судячи з останніх фото, дочка актриси вже відчуває себе набагато краще.

Раніше Ганна Заворотнюк відверто розповіла, що хвороба матері кардинально змінила її життя. Постійні стреси і боязнь за близьку людину сильно змучили дівчину і змусили відчувати себе безпорадною.

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