Известный российский актер Сергей Жигунов едва не поплатился жизнью на съемках очередного художественного фильма

Об этом сообщает Рамблер.Новости.

Дело в том, что в одном из съемочных моментов Жигунов случайно вонзил кинжал в кабель, который находился под высоким напряжением. Спасти от смерти актера смог специалист по свету, который находился в непосредственной близости.

Со слов актрисы Ирины Безруковой, в нужный момент раздал крик на съемочной площадке, который уберег Жигунова от смерти. В то же время, шансов на то, чтобы выжить у актера могло и не быть.

"Пришлось полностью обесточить все провода и только тогда в резиновых перчатках достать покорееженные остатки этого кинжала. Главное, что все остались целыми и мы лишились всего лишь одной ночной съемки, а не человека", - рассказала Безрукова.

Напомним, что Безруков является экс-возлюбленным Анастасии Заворотнюк, которая продолжает бороться с недугом. Недавно появилась информация о том, что актриса перебралась на родину, где будет продолжать восстановительный процесс после серии курса химиотерапии.

По словам очевидцев, Анастасия заметно потеряла в весе, но выглядит окрепшей, даже несмотря на ранее утраченные волосы на голове в результате длительных сеансов терапии.

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