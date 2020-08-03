Больная раком Анастасия Заворотнюк постепенно восстанавливается после длительного лечения и уже чувствует себя лучше

Родные знаменитой российской актрисы уже давно сообщили о том, что ее выписали из больницы после того, как она почувствовала себя лучше. Они утверждали, что Заворотнюк перевезли в их дом в элитном поселке Крекшино, однако журналисты издания «Экспресс газета» утверждали, что долгое время этот дом пустовал, а соседи артистки не видели в нем признаков жизни.

Предполагалось, что в это время Заворотнюк могла проходить лечение в Нью-Йорке, ведь именно туда постоянно летал ее муж, российский фигурист Петр Чернышев.

Однако, на днях особняк артистки в Крекшино впервые за долгое время посетила практически вся семья Заворотнюк. Туда приехали ее сын Майк, дочь Анна и мать Валентина Борисовна. Их сопровождали две представительницы клининговой компании. Журналисты утверждают, что в доме устроили генеральную уборку.

Вероятно, это говорит о том, что в ближайшее время туда после длительного лечения все же может вернуться Заворотнюк. В сети появились снимки особняка.

В то же время, издание Popcake утверждает, что соседи актрисы по Крекшино уже видели артистку в поселке. По их словам, актриса начала восстанавливаться после болезни и химиотерапии. Так, она заметно похудела, а утраченные волосы начали отрастать. Очевидцы утверждают, что звезда выглядела заметно окрепшей.

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

Также Politeka писала о последней надежде на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался.