У Нацбанку розповіли, з якими скаргами найчастіше зверталися українці
НБУ опублікував звіт, згідно з яким за другий квартал цього року фінансовий регулятор отримав і обробив близько 9,4 тисячі звернень від українців. Відзначається, що в цілому люди стали частіше звертатися в контакт-центр за роз'ясненнями у зв'язку з карантинними обмеженнями.
Крім того, в період з квітня по червень зросла кількість звернень, пов'язаних з роботою фінансових компаній. З 2320 письмових звернень більшість стосувалися роботи банків.
У НБУ повідомили, що найчастіші звернення і скарги під час карантину стосувалися:
- Умов кредитних канікул (на цю тему отримано 270 письмових звернень та 430 дзвінків);
- Скарг на жорсткі дії банків при стягненні кредитної заборгованості (268 письмових звернень та 382 дзвінки);
- Проблем зі зняттям валюти з депозиту (58 письмових звернень і 77 дзвінків).
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Крім того, українців хвилювали проблеми списання грошей з зарплатного рахунку для погашення боргу по кредиту, самовільної зміни тарифів і введення нових комісій без попередження.
У третині звернень, пов'язаних з роботою банків, були виявлені ознаки порушень прав споживачів.
У зв'язку з цим у Нацбанку вирішили нагадати українцям про те, що робити, якщо банк порушив їхні права. Так, клієнтам банків радять:
- уважно вивчати всі умови надання послуг, не тільки кредитний або депозитний договір, а й анкету клієнта, договір обслуговування, умови і правила обслуговування в банку;
- завжди уточнювати повну вартість послуги, зокрема кредиту, в тому числі і додаткових платежів;
- якщо споживач вважає, що банк порушив його права, потрібно написати звернення безпосередньо керівнику установи;
- якщо банк не реагує на скаргу, слід звертатися до НБУ.
Нагадавши, Нацбанк ліквідував відомий банк, що сталося з грошима українців.
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