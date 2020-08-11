«Свати» прощаються з актрисою Інною Корольовою, яка зіграла одну з головних героїнь

Актриса, яка зіграла дочка Івана і Валюхи Будько, повідомила, що її участь в кінопроекті завершено. У сьомому сезоні роль Корольової перетворилася на епізодичну, вже всі сцени з її участю зняті.

До слова, починалися "Свати" з історії родин Будько та Ковальових, які об'єдналися завдяки весіллю своїх дітей Маші та Максима. Роль Інни Корольової була однією з головних у проекті, який вийшов в 2008 році як повнометражний двосерійний фільм.

Однак в інших сезонах серіалу героїня актриси відійшла на другий план, а головними персонажами стали батьки Маші і Максима і їх дочка Женька.

Без пактриси, яка свім олюбилася всім фільм, ніби осиротів.

Відзначимо, що продовження проекту спочатку не планувалося, проте після виходу на телеекрани фільм отримав високі рейтинги, тому його продовжили на другий, а потім і на наступні сезони.

Серіал "Свати" виходить з 2008 року.

Зйомки чергового сезону повинні були стартувати близько чотирьох років тому. Але, за словами Федора Добронравова, який виконав роль Івана Будька, зйомки були зупинені з політичних мотивів.

Знімати "Свати 7" почали тільки в 2019 році під Мінськом, проте все застопорилося через пандемію.

Відзначимо, зупинка в роботі над серіалом засмутила не тільки фанатів, які з нетерпінням чекають нового сезону, але і артистів.

Так, Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько, зізналася, що перенесла припинення зйомок нелегко.

"Поки знімалася в "Сватах", жила динамічним життям, наповненим змістом, готувалася до кожного сезону, до кожного знімального дня. А коли все закінчилося, було відчуття, що життя зупинилося. Трапилася навіть невелика депресія, але допоміг мені впоратися з нею театр», - зізналася актриса.

Попередньо, вихід довгоочікуваного продовження очікується в кінці\ 2020 або на початку 2021 року.

Нагадавши, Валюха зі "Сватів «поруч з Добронравовим зворушила всіх:»були б класною парою".

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