«Сваты» прощаются с актрисой Инной Королевой, которая сыграла одну с главных героинь

Актриса, сыгравшая дочь Ивана и Валюхи Будько, сообщила, что ее участие в кинопроекте завершено. В седьмом сезоне роль Королевой превратилась в эпизодическую, уже все сцены с ее участием сняты.

К слову, начинались «Сваты» с истории семей Будько и Ковалевых, которые объединились благодаря свадьбе своих детей Маши и Максима. Роль Инны Королевой была одной из главных в проекте, который вышел в 2008 году как полнометражный двухсерийный фильм.

Однако в других сезонах сериала героиня актрисы отошла на второй план, а главными персонажами стали родители Маши и Максима и их дочка Женька.

Без полюбившейся всем актрисы фильм, будто осиротел.

Отметим, что продолжение проекта изначально не планировалось, однако после выхода на телеэкраны фильм получил высокие рейтинги, поэтому его продлили на второй, а затем и на последующие сезоны.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года.

Сьемки очередного сезона должны были стартовать около четырех лет назад. Но, по словам Федора Добронравова, исполнившего роль Ивана Будько, съемки были остановлены по политическим мотивам.

Снимать «Сваты 7» начали только в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.

Отметим, остановка в работе над сериалом огорчила не только фанатов, которые с нетерпением ждут нового сезона, но и артистов.

Так, Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько, призналась, что перенесла прекращение съемок нелегко.

«Пока снималась в «Сватах», жила динамичной жизнью, наполненной смыслом, готовилась к каждому сезону, к каждому съемочному дню. А когда все закончилось, бы ло ощущение, что жизнь остановилась. Случилась даже небольшая депрессия, но помог мне справиться с ней театр», - призналась актриса.

Преварительно, выход долгожданного продолжения ожидается в конце 2020 или в начале 2021 года.

Напомним, Валюха из «Сватов» рядом с Добронравовым растрогала всех: «Были бы классной парой».

Как сообщала Politeka, Мухарский объяснил, что не так с сериалом "Сваты": "жлобология и быдлячество".

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" повзрослела и дурманит одним взглядом: "Мадам, вы прекрасны.