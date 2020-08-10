Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач розсмішив українців "вогненним" образом і зробив важливе попередження
Гуморист поділився новим кумедним постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Ткач дивиться в камеру божевільним поглядом, притиснувши до вух картонні язики полум'я. На перший погляд такий образ виглядає абсурдним, однак у підписі до фото артист прояснив, що хотів показати:
"Не суйте петарди у вуха", - з гумором написав Ткач.
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Шанувальники артиста тут же почали коментувати пост.
"Юра, у тебе тааакі красиві вуха...прям вогонь!", "нічого собі...Юрчик, це хто тобі так ухо відтягнув", "Палаюча людина", "це дуже корисна порада", "поганий приклад заразливий, витягни", "такий серйозний вираз обличчя", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Євген Кошовий порадував шанувальників спільним знімком з коміком Юрієм Ткачем. Після виборів Юрій Ткач замінив у команді Володимира Зеленського. Зараз він повноправний член колективу, який бере участь у багатьох проектах студії. В Instagram у Євгена Кошового з'явилася фотографія з гримерки.
Судячи з фото, Кошовий зловив Ткача не в самий підходящий момент. Сам Євген стояв у штанях і піджаку, а Ткач прикривався костюмом і загадково посміхався. Внизу виднілися його голі ноги в шльопанцях. Можливо, Кошовий зловив його в момент переодягання.
"Два друга. Юрій Ткач акторище», - підписав фото Кошовий.
Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.
Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.