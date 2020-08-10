Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал засвітила свого маленького сина
Актриса, яка прославилася завдяки ролі "Женьки" в популярному серіалі від студії "Квартал 95", поділилася зворушливим сімейним знімком в Instagram. Про це пише Politeka.net.
25-річна артистка вийшла заміж в 2017 році, а в червні 2018 у них з чоловіком народився син Михайло. Кошмал рідко ділиться сімейними знімками, проте на цей раз вирішила показати підростаючого малюка.
На фото вона з дитиною позує на вулиці, присівши навпочіпки. При цьому на них падають червоні і зелені вогники, які практично повністю засвічують обличчя актриси.
"Метелики", - коротко підписала фото зірка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.
"Аня спасибі величезне Вам за творчість. Ви дуже класні, талановиті, надихає, мотивує. Спасибі вам за все", "такі милі", "солодкий метелик!", "Намистинки", "Аня, який же у вас милий син", "який Міша великий став. Анют, щастя і здоров'я Міші, тобі і всій твоїй родині", "Анна ви красуня а син таке миле чарівність просто принадність", "який Міша вже дорослий. Дуже красиві", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кошмал показала себе у всій красі.
Анна позувала на фото досить близько. На красуні можна побачити тільки бретелі від білизни, іншого одягу на ній не видно. Кошмал доповнила образ стильним макіяжем, а перед нею можна побачити перо павича.
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