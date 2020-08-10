Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал засвітила свого маленького сина

Актриса, яка прославилася завдяки ролі "Женьки" в популярному серіалі від студії "Квартал 95", поділилася зворушливим сімейним знімком в Instagram. Про це пише Politeka.net.

25-річна артистка вийшла заміж в 2017 році, а в червні 2018 у них з чоловіком народився син Михайло. Кошмал рідко ділиться сімейними знімками, проте на цей раз вирішила показати підростаючого малюка.

На фото вона з дитиною позує на вулиці, присівши навпочіпки. При цьому на них падають червоні і зелені вогники, які практично повністю засвічують обличчя актриси.

"Метелики", - коротко підписала фото зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Аня спасибі величезне Вам за творчість. Ви дуже класні, талановиті, надихає, мотивує. Спасибі вам за все", "такі милі", "солодкий метелик!", "Намистинки", "Аня, який же у вас милий син", "який Міша великий став. Анют, щастя і здоров'я Міші, тобі і всій твоїй родині", "Анна ви красуня а син таке миле чарівність просто принадність", "який Міша вже дорослий. Дуже красиві", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кошмал показала себе у всій красі.

Анна позувала на фото досить близько. На красуні можна побачити тільки бретелі від білизни, іншого одягу на ній не видно. Кошмал доповнила образ стильним макіяжем, а перед нею можна побачити перо павича.

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