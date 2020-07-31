Популярная британская исполнительница Дуа Липа сверкнула естественной красотой во время отдыха на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует сидя на природе в джинсовом наряде, который дополнила белой обувью и розовым топом. Приспущенный наряд засветил на камеру идеальные изгибы знаменитости. Фотографию красотка никак не подписала, хотя ее поклонники буквально «взорвались» комплиментами.

«Идеальная малышка», «очень мило», «невероятный вид», «королева!», «хотел бы присесть с тобой», «божественная Дуа», «ты идеал», «лучшая просто», «богиня! Повезло же кому-то», — пишут они.

Как сообщалось ранее, британская певица Дуа Липа подразнила ярким образом в концертном костюме

Дуа предстала перед камерой в очень дерзком, но привычном для нее образе. Она надела короткий топ, который обтянул ее небольшую грудь. Вниз артистка надела широкие штаны, которые явно не подходили ей по размеру. Она спустила их, засветив черные трусики. Волосы Липа привычно заколола, оставив свисать две белые пряди. На фото певица засветила пирсинг в пупке и татуировки.

Напомним, что яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках: «Ангел».

Как сообщала Politeka, горячая Дуа Липа в микро-бикини показала самые интимные места: "Даже зеркало покраснело".

Также Politeka писала, что Дуа Липа растаяла в объятиях брата Беллы Хадид, интимные кадры облетели сеть: "Ох, детки".