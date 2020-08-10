Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про те, як співак тримається після смерті сина

Дівчина, яка в травні цього року вийшла заміж за 54-річного артиста, розповіла про переживання чоловіка в розділі сторіз свого Instagram.

Так, Репяхова зізналася, що Павлик переживає втрату сина дуже важко. За її словами, стан співака зараз "нестабільний".

Дівчина зазначила, що іноді артист відволікається, проте потім знову плаче або розглядає фотографії сина.

"Може відволікатися, посміхатися. Навіть пожартувати може, але все це може в секунду припинитися і він просто починає сильно плакати. Постійно дивиться фотографії. Загалом, важко", - розповіла дівчина.

Відзначимо, що на момент смерті Павла сама Репяхова відпочивала з матір'ю в Болгарії. Після новин про трагедію вона повідомила, що постарається повернутися в Україну раніше. Дівчина також зробила свій аккаунт в Instagram закритим після сумної звістки.

Нагадаємо, що 7 серпня стало відомо про те, що Павло Вікторович Павлик пішов з життя після тривалої боротьби з раком. Через кілька годин народний артист України коротко написав про свою втрату:"Спочивай з Богом, синку, ти тепер мій Ангел амінь". На додаток він прикріпив відеокліп на пісню "Кохаю я Тебе мій Ісус".

З 2018 року Павло безуспішно боровся з важкою хворобою - саркомою хребців. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії, проте лікування виявилося безуспішним, і хлопець від Нього відмовився. В кінці липня молодий чоловік опинився в хоспісі, де і провів останні дні.

Нагадавши, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина: "Йому вже не боляче".

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