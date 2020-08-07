Украинский певец Виктор Павлик высказался о смерти своего младшего сына Павла

Как пишет Politeka.net, музыкант посвятил этому трагическому событию пост в социальной сети Facebook.

7 августа стало известно о том, что Павел Викторович Павлик ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Спустя несколько часов народный артист Украины коротко написал о своей утрате: "Покойся с Богом, сынок, Ты теперь мой Ангел аминь ❤️🙏". В дополнение он прикрепил видеоклип на песню "Кохаю я Тебе мій Ісус".

Молодая жена Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Репяхова в своем "Инстаграм" сообщила, что в связи с трагедией не выдержала и решила пораньше вернуться в Киев из Болгарии, куда полетела отдыхать.

Многие пользователи социальной сети выразили свои соболезнования в комментариях:

"Очень очень обнимаю. Пусть Паша с миром покоится, ангелочек"; "Царство небесное! Твой сын, очень достойно прошел все страшные испытания, не каждый зрелый человек на такое способен, пусть его душа обретет покой в лучшем и справедливом мире, чем наш! Искренние соболезнования!"; "Прими мои искренние соболезнования! Скорблю вместе с тобой!"; "Витенька, держись! Пусть твой сын летит с Богом. Он был достоин своего пути... Прими мои искренние соболезнования"; "Витюша, соболезную друг мой! Нет большей боли чем терять детей. Царствие небесное 🙌".

С 2018 года Павел безуспешно боролся с тяжелой болезнью - саркомой позвонков. Он прошел несколько курсов химиотерапии, однако лечение оказалось безуспешным, и парень от него отказался. В конце июля молодой человек оказался в хосписе, где и провел последние дни. В одном из своих последних сообщений в социальной сети Павел заявил, что постарается продержаться, сколько сможет, а также призвал читателей ценить самые важные моменты жизни, пока есть такая возможность.

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

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