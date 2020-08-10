Українець попередили про нову "хитрість" чиновників, які придумали спосіб урізати розмір допомоги

Про це йдеться в матеріалі "Першого ділового».

Так, Кабінет міністрів прийняв постанову № 632, згідно з якою змінюється формула надання соціальної допомоги.

"Формула в перекладі на звичайну мову виглядає так: спочатку розраховується загальна сума доходу за певний період, а потім вона ділиться на 6. А при підрахунку середньомісячного доходу на одного необхідно вирахувати суму середньомісячного доходу сім'ї, а після розділити її на кількість людей в ній", - йдеться в повідомленні.

Тепер також в систему увійдуть заробітна плата, грошові виплати військових, стипендії, пенсії й навіть соціальна допомога і навіть допомоги по безробіттю.

"При цьому є і такі соцвиплати, які не увійдуть в підрахунки доходів – це всілякі разові виплати, виплати на дітей, матерям-героїням, дітям–сиротам і т.д», - йдеться в тексті повідомлення.

Головною метою нинішнього підходу, стверджують журналісти, це штучне завищення фактичного доходу кожної сім'ї. Таким чином будуть зменшені суми виплат від держави.

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