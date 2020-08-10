Модель Анастасія Квітко похвалилася розкішною фігурою в облягаючому і мереживному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Мені подобається цей наряд", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Квітко позує в облягаючому вбранні з мереживом, який ефектно підкреслює її значні «бомби». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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«Беліссімо», «абсолютна досконалість», «цими бомбами можна вбити», «розкішний бюст», «ммм, розкішна», «елегантно і красиво. Супер», «ти на цьому знімку така повітряна і мила, що просто космос», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала, як відпочиває на прогулянці в новому стилі.
Найбільше в профілі Насті в Instagram можна побачити фото з відпочинку, зроблених на пляжі, або ж кадри з постановочних фотосесій. Переважно, на знімках дівчина без сорому демонструє своє тіло в одних мереживах або ледь помітній білизні й купальниках.
Тому нове фото в профілі Квітко, на якому вона позує в скромному топі з глибоким декольте і довгій спідниці небесно-блакитного відтінку в крихітну квітку викликало бурю в мережі. Коментатори почали масово дивуватися образу Насті, яка показала свої троянди, біля яких вона і позувала.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику:"Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці й мереживах: топ "смачних" образів.