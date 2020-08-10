Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как отдыхает на прогулке в новом стиле

Больше всего в профиле Насти в Инстаграм можно увидеть фото из отдыха, сделанных на пляже, или же кадры из постановочных фотосессий. Преимущественно, на снимках девушка без стыда демонстрирует свое тело в одних кружевах или едва заметном белье и купальниках.

Поэтому новое фото в профиле Квитко, на котором она позирует в скромном топе с глубоким декольте и длинной юбке небесно-голубого оттенка в крошечный цветок вызвало бурю в сети. Комментаторы принялись массово удивляться образу Насти, показавшей свои розы, возле которых она и позировала.

«Просто выглядит глупо», «Поздравляю 🎉», «Твои формы просто для развлечения», «Вместо тысячи слов», «Декольте глубже и глубже🔥», «ты чудесная милая леди 😘 😍🔥🌹👑❤💋💙», «Лучшая модель 👏», «Прекрасная королева заслуживает цветов 😍❤️😍❤️», «Прекрасная богиня❤️😻😻😍», «Удивительно 🔥», «отличные подарки 😍 Я просто хочу знать, что написано на конверте цветами 🤣🤣🤣 красивая красивая ночь ♥ ️😘», «Удивительные изгибы😍😍😍😍🔥❤️», - пишут фанаты.

Также Анастасии удалось покорить жарким фото в новом образе. Как известно, чаще всего на странице Квитко появляются фото, на которых она позирует в провокационных бикини, модном белье или же вообще без ничего. Однако, в этот раз кадр был не похож на предыдущие.

Похоже, отправившись отдыхать, девушка решила похвастаться невероятным образом в алом платье с дерзкими разрезами на бедрах. Глубокое декольте дополнило новый ансамбль звезды, причем сразу видно, что появилась на публике Настя без белья, а тонкие лямки платья едва выдерживают ее пышные формы.

«люблю этот наряд - ты словно хищница, «для моих глаз далеко не ангелок», «У меня вопрос? Что такое рай?», «Привет, детка», «Ангелочек», «Этот дьяволенок потрясающий», «демоница с личиком ангела», «твое прекрасное прекрасное прекрасное платье 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 люблю твою прекрасную прекрасную *опку 😋😋😋😋😋 великолепно выглядящая королева стиля 👑».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.