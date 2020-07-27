Лера Кудрявцева резко ответила СМИ на обвинения в алкоголизме

Лера Кудрявцева в шоке от того, какое мнение имеют о ней российское СМИ – в частности, считают алкоголичкой. Телеведущую это возмутило, и она решила ответить на подобные слухи у себя в Instagram, пишет Politeka.net

Чего только не приписывают СМИ Лере Кудрявцевой: и бесчисленное количество молодых любовников, и «купленные» места на телевидении, а теперь вот – алкоголизм. Телеведущая этого не смогла стерпеть и резко ответила на данные обвинения и «списки». Кроме того, она отметила и Ларису Гузееву, которая в этом «рейтинге» получила «почетное» второе место.

«Ларис, ты вторая Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да - алкоголичка как грится собственной персоной. И ещё на первом месте!!! Гугл еб…лся совсем? Иногда между прочим хочется напиться и мордой в салат. Но нет» - написала Лера Кудрявцева в соцсетях.

И если обвинения Ларисы Гузеевой еще можно приплести к ее прошлому (хотя сейчас телеведущая ведет здоровый образ жизни), то вот Лера Кудрявцева – один из образцов трезвости российского телевидения.

Поддержать негодующую телеведущую решили ее поклонники, а также коллеги по цеху. Например, Гарик Харламов отреагировал со свойственным ему чувством юмора.

Леру и Ларису поддержал Гарик Харламов, который, по всей видимости, тоже подустал от постоянных сплетен о себе. «Не переживай Лер, по их версии мы разводимся, потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе!» — пошутил шоумен, переживающий расставание с актрисой Кристиной Асмус.

В армию защитников Кудрявцевой подтянулась и Ксения Собчак, которая отметила:

«Лер, хорош бухать и выкладывать свои высокие рейтинги!» — посмеялась телеведущая.

Кроме того, отреагировали на обвинения и поклонники телеведущей:

«Лера, не обращайте внимания на слухи! Вы для нас самая очаровательная девушка!»;

«Этот как надо пить, чтобы оставаться такой красивой?! Лера, мы с вами!»;

«Лера, да не читайте вы всякие сплетни, вы для нас — самая лучшая!» — подчеркнули поклонники звездной блондинки.

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