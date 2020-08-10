Леся Нікітюк приміряла на себе образ Барбі і здивувала новинами про поповнення в родині

Відома українська ведуча поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Леся розповіла, що в їхній родині поповнення – вони вирішили завести кролика.

"Купили кролика. Діти щасливі. Бабуся ні. Рафік облизався", - написала зірка.

Вона також поділилася кадрами з новим вихованцем. На них Леся сидить на пеньку в ніжно рожевому костюмі з короткого топіка і міні-спідниці. Разом з блондинистим волоссям зірки цей наряд робить її схожою на ляльку Барбі.

Ведуча радісно демонструє на камеру пухнасте кроленя, яке тепер буде жити в її родині. Судячи з короткого відео, племінники зірки в захваті від вихованця, а собака Лесі вже встигла ним зацікавитися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Шанувальники Лесі активно коментують її пост.

"Ну прям Періс...Міс Хілтон повинна напружитися", "Вау шикарна леді" "який миленький зайчик", "Краса і милота", "Ах ці ноги ноги", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Нікітюк показала себе в чорному топіку і шортах, доповнивши образ малюнками на руці. На красуні можна побачити хижу розмальовку, а в руці палаючий факел. Фото вийшло ефектним і в жаркому стилі, який нікого не залишив байдужим.

Нагадавши, Леся Нікітюк знайшла свій ідеальний образ, результат перевтілення вражає: "Вся в татухах".

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