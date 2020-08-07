Украинская телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и решка", Леся Никитюк преобразилась до неузнаваемости ради экстравагантного образа

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Леся Никитюк показала коллаж в стиле "до и после". На первом снимке она позирует в повседневнем виде, с легким макияжем на лице и простой прической. А вот на другом Лесю уже буквально не узнать - она даже не накрасилась, а загримировалась. Под глазами появились темные багровые тени с яркими желтыми полосами, которые налезли даже на лоб. Такая же желтая полоса подчеркнула верхнюю губу красотки. Волосы Никитюк зачесала назад, чем только усилила разбежности. Стоит отметить, что на обеих фотографиях телеведущая одета в черный топ, который выгодно показал ее пышный бюст.

"Доброе утро? Как думаете кто я ?? Варианты: 1. Ведьмачка 2. Магура 3. алкашка", - поинтересовалась Леся в описании. Стоит отметить, то Магура - это легендарный персонаж из славянской мифологии, облачная богиня.

Пользователей социальной сети поразило преображение звезды, они поделились своими впечатлениями в комментариях:

"О, хороший образ на вечер пятницы👌🏼💋"; "Не знаю как но без грима ты лучше"; "Малифисента 👍"; "Русалка загадочная"; "Вождь краснокожих"; "Могущественная дева-птица!👍"; "Леся - ты очень похудела, даже не знаю хорошо это или плохо, но главное чтоб тебе было комфортно 😘💋"; "Красотка на обоих фото 🔥".

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

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