Популярна українська співачка Надя Дорофєєва продовжила дражнити шанувальників гарячими кадрами в стилі ню

Фотографії зірка опублікувала у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На спекотних літніх знімках Надя позує у дворі свого особняка, безтурботно розкинувшись прямо на газоні. При цьому на співачці зовсім немає одягу. Дорофєєва лежить на животі, кокетливо гримасуючи на камеру. Єдиний елемент одягу на фото-джинсові шортики, які хтось дбайливо накинув зверху на оголену п'яту точку зірки. Надя виглядає явно задоволеною собою.

"Ой, а чого така бліда, тобі б засмагнути", - з сарказмом підписала фото співачка.

Цікаво, що в коментарях до посту відзначився продюсер Дорофєєвої і чоловік Насті Каменських Потап.

"Зовсім без трусів!! А як ваш чоловік на це неподобство дивиться!!!??? Дружина це ж для себе, а не на показ, я був кращої думки, відписка і бе бе бе", - з гумором написав він.

У свою чергу, шанувальники співачки почали бурхливо обговорювати Відверті кадри.

"А травичка то колеться", "Здорово бути твоїм сусідом", "тільки акуратно щоб не згоріти", "ти просто чудоо. ти і так вогонь, куди далі підігрівати?", "Зате без косметики, справжня", "Малятко наша", "Ох яка спека", "ааааа, де трусики", "Без прикриття було б цікавіше, але і так досить еротично, Дантесу сильно пощастило", - пишуть люди.

Нагадавши, грайлива Дорофєєва зняла з себе все і розвалилася на галявині: "травичка не лоскоче".

Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва побешкетувала в басейні в мікро купальнику, Потап не витримав.

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