Популярна російська співачка Анна Семенович показала, як розслабляється в лазні в купальнику

Зірка зізналася, що звикла багато працювати, тому їй доводиться в буквальному сенсі слова вчитися відпочивати. Щоб розслабитися артистка вирушила на Волгу, звідки і поділилася свіжими фотографіями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Ці вихідні на березі Волги, були такі веселі і душевні. Особливо мене вразила лазня на березі річки, стрибати розпареною в прохолодну Волгу величезне задоволення", - написала Семенович.

Вона поділилася двома фотографіями, на яких позує в синьому злитому купальнику з глибоким декольте, що ідеально підкреслює пишні форми красуні. На першому фото Семенович позує серед зелені на березі річки, а на другому – стоїть в лазні.

Її шанувальники активно обговорюють нові знімки.

"Паритися треба без купальника!", "Аннушка яка ж ви красива і ніжна", "фігура вогонь", "фільтрів забагато", "Солодка ти", "Анюта, красотулька", "Анна ви справжня російська красуня", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Семенович показала фото, на якому вона позувала в сукні з пристойним декольте і розпущеним волоссям. Красуня позувала досить близько до об'єктиву камери, тому можна оцінити пишні груди зірки. Анна доповнила образ яскравим макіяжем, який доповнив шикарний лук Семенович.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі.

Нагадавши, пишногруда Семенович ледве втримала своє багатство в декольте: "ціла пригода".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Семенович блиснула красою і нарвалася на критику: "це не про дружбу".

Також Politeka писала, що пишногруда Семенович приборкала залізного коня з першого разу, гарячі кадри: "Анют, вогонь".