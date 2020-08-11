Зіркам хочеться про це не згадувати, але інтернет пам'ятає все

Зірки намагаються зберігати своє інтимне життя за сімома замками, але не завжди це вдається

Те, що зливається в інтернет, залишається в ньому назавжди - це відомо всім, повідомляє Politeka.net. До цього часу на просторах мережі можна побачити пікантні фото і відео зірок, про які вони хотіли б не згадувати. Познайоммось зі знаменитостями, фото і відео сексу яких потрапили в мережу.

Актриса і модель Памела Андерсон двічі потрапила в сандал після оприлюднення домашнього відео в мережі. На першому ролику артистка займалася сексом зі своїм тодішнім чоловіком Томмі Лі, а через десять років - з рокером Бретом Майклсом.

Зірка надовго зміцнила за собою статус головного секс-символу.

Світська левиця Періс Хілтон ще у 18 років стала героїнею відео для дорослих після цього вона прославилася. Кадри, де красуня займається сексом з 31-річним бойфрендом Ріком Саломоном досі "гуляють" по мережі.

Рік спеціально оприлюднив відео, після чого Періс подала на нього до суду. Зірка відсудила 400 тисяч доларів, але так їх і не отримала.

Paris Hilton ft. Rick Salomon (famoso per il loro video a luci rosse) Acquario Gepostet von Non ho niente contro gli etero. am Dienstag, 28. September 2010

Відома бізнесвумен Кім Кардашьян потрапила в секс-скандал після оприлюднення відео, де вона займалася сексом з хлопцем Реєм Джеєм. Спочатку зірка заперечувала справжність відео, але потім подала до суду на компанію, що поширила ролик.

Знаменитість говорила потім, що запис їй дуже неприємний.

While the world debated & joked about Kim Kardashian's glazed PAPER cover... ...Ray J was busy earning this much money: http://on.vibe.com/14Gf3Wa Gepostet von VIBE am Dienstag, 18. November 2014

Відома співачка Брітні Спірс потрапила в кілька секс-скандлів. Так, після розлучення з Кевіном Федерлайном у 2007 році в мережу просочилося 19-секундне відео, яке зробив її тодішній чоловік.

А пізніше в інтернет потрапили фото оголених татуйованих грудей Брітні, зроблені під час зйомки кліпу "Gimme More".

Britney Spears revolutionized sex in 2004 when she kissed renowned asshole, Kevin Federline, thus inventing the rim job.... Gepostet von The Britney Gallery am Dienstag, 10. Februar 2015

Нагадавши, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вб'є наповал будь-кого.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон забула про вік і оголила найсолодші місця: вид вражає.

Також Politeka писала, що безсоромна Памела Андерсон блиснула пишними формами, задерши нижню білизну:"заплуталася в одязі".