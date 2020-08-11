Звезды стараются хранить свою интимную жизнь за семью замками, но не всегда это удается
То, что сливается в интернет, остается в нем навсегда - это известно всем, сообщает Politeka.net. До сих пор на просторах сети можно увидеть пикантные фото и видео звезд, о которых они предпочли бы не вспоминать. Давайте познакомимся со знаменитостями, фото и видео секса которых попали в сеть.
Актриса и модель Памела Андерсон дважды попала в сандал после обнародования домашнего видео в сети. На первом ролике артистка занималась сексом со своим тогдашним мужем Томми Ли, а спустя десять лет - с рокером Бретом Майклсом.
Звезда надолго укрепила за собой статус главного секс-символа.
Светская львица Пэрис Хилтон еще в 18 лет стала героиней видео для взрослых после этого она прославилась. Кадры, где красотка занимается сексом с 31-летним бойфрендом Риком Саломоном до сих пор "гуляют" по сети.
Рик специально обнародовал видео, после чего Пэрис подала на него в суд. Звезда отсудила 400 тысяч долларов, но так их и не получила.
Известная бизнесвумен Ким Кардашьян попала в секс-скандал после обнародования видео, где она занималась сексом с парнем Реем Джеем. Сначала звезда отрицала подлинность видео, но потом подала в суд на компанию, распространившую ролик.
Знаменитость говорила потом, что запись ей очень неприятна.
Известная певица Бритни Спирс попала в несколько секс-скандлов. Так, после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году в сеть просочилось 19-секундное видео, которое сделал ее тогдашний муж.
А позже в интернет попали фото обнаженной татуированной груди Бритни, сделанные во время съемки клипа "Gimme More".
Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.
Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.
Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".