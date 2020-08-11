Звездам хочется об этом не вспоминать, но интернет помнит все

Звезды стараются хранить свою интимную жизнь за семью замками, но не всегда это удается

То, что сливается в интернет, остается в нем навсегда - это известно всем, сообщает Politeka.net. До сих пор на просторах сети можно увидеть пикантные фото и видео звезд, о которых они предпочли бы не вспоминать. Давайте познакомимся со знаменитостями, фото и видео секса которых попали в сеть.

Актриса и модель Памела Андерсон дважды попала в сандал после обнародования домашнего видео в сети. На первом ролике артистка занималась сексом со своим тогдашним мужем Томми Ли, а спустя десять лет - с рокером Бретом Майклсом.

Звезда надолго укрепила за собой статус главного секс-символа.

Светская львица Пэрис Хилтон еще в 18 лет стала героиней видео для взрослых после этого она прославилась. Кадры, где красотка занимается сексом с 31-летним бойфрендом Риком Саломоном до сих пор "гуляют" по сети.

Рик специально обнародовал видео, после чего Пэрис подала на него в суд. Звезда отсудила 400 тысяч долларов, но так их и не получила.

Paris Hilton ft. Rick Salomon (famoso per il loro video a luci rosse) Acquario Gepostet von Non ho niente contro gli etero. am Dienstag, 28. September 2010

Известная бизнесвумен Ким Кардашьян попала в секс-скандал после обнародования видео, где она занималась сексом с парнем Реем Джеем. Сначала звезда отрицала подлинность видео, но потом подала в суд на компанию, распространившую ролик.

Знаменитость говорила потом, что запись ей очень неприятна.

While the world debated & joked about Kim Kardashian's glazed PAPER cover... ...Ray J was busy earning this much money: http://on.vibe.com/14Gf3Wa Gepostet von VIBE am Dienstag, 18. November 2014

Известная певица Бритни Спирс попала в несколько секс-скандлов. Так, после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году в сеть просочилось 19-секундное видео, которое сделал ее тогдашний муж.

А позже в интернет попали фото обнаженной татуированной груди Бритни, сделанные во время съемки клипа "Gimme More".

Britney Spears revolutionized sex in 2004 when she kissed renowned asshole, Kevin Federline, thus inventing the rim job.... Gepostet von The Britney Gallery am Dienstag, 10. Februar 2015

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".