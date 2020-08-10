Знаменита українська співачка Анна Седокова, нещодавно оголосила про свої заручини з Янісом Тіммою, здивувала відпочинком з Янісом

Не так давно Анна розповіла, як зблизилася з Тіммою в самий момент їх знайомства: "Я його не підпускала, але потім ми почали спілкуватися в мережі. І ось це листування нас зблизило. Пам'ятаю, як Яніс покликав мене в кіно. А я ж горда, не відповіла Ні Так, Ні ні. Він до останнього не знав, приїду я чи ні. Я і сама не знала, чи приїду", - з гордістю повідала Седокова.

А сьогодні вона сміливо заявляє про своє щастя, показує відео з відпочинку і дивує формами в самих різних бікіні. На представленому ролику зірка похвалилася новим купальником і сонячними кадрами з пляжу. Кожен день з Янісом співачка відпочиває на курортній зоні.

До цього Седокова вирішила без збентеження показати, як веселиться на пляжі в звичайному спортивному білизна чорного кольору. На своїй сторінці в розділі Сторі в Instagram співачка блиснула засмаглою шкірою в чорному бікіні.

У ролику вона розповіла, що їй дуже подобається дизайн такого одягу, він виконаний з хорошої тканини, тому їй зовсім не жарко. При цьому Анна не забула згадати, що більшу частину одягу, яку вона носить, шиють в її магазині. "Білизна - просто топ", - зазначає Анна, виставляючи посилання на свій магазин.

Вже кілька місяців як Анна активно просуває свій бренд одягу, який почали носити навіть її колеги.

Перебуваючи закордоном, зірка ні в чому собі не відмовляє, розважається щодня з дітьми і веселиться на пляжі з чоловіком. На нових фото і відео, також раніше представлених в розділі Сторі, Анна показала, як вона проводить час разом зі своїм чоловіком.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.