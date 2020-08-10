Погода в Україні 11 серпня прогнозується від теплої до помірної спекотної
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з прогнозом, температура вдень у вівторок підніметься до + 25 ... +30 градусів.
Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту найбільш ймовірні на Заході, Півночі України та в приазов'ї.
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При цьому синоптик попередила, що оскільки фронт рухатися на південний схід, то протягом доби локальні дощі тягнутися за ним і тому можливі практично повсюдно, але в менших місцевих масштабах.
Вітер очікується північного напрямку, 3-8 метрів в секунду.
У Києві вівторок буде теплим, повітря може прогрітися до 28 градусів. А ось вже з середи похолодає до + 21 + 24 градусів. 11 серпня в столиці можливий періодично дощ з грозою.
В цілому в Україні з 12 серпня похолодає до + 20 + 25 градусів, лише в південній частині, на південному сході і центральних областях, близьких до українського півдня, ще буде значно тепліше, +26 +30 градусів.
Тиждень обіцяє бути свіжим. "Дихати і бігати буде легко", - зазначила синоптик.
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