Погода в Україні 11 серпня прогнозується від теплої до помірної спекотної

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з прогнозом, температура вдень у вівторок підніметься до + 25 ... +30 градусів.

Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту найбільш ймовірні на Заході, Півночі України та в приазов'ї.

При цьому синоптик попередила, що оскільки фронт рухатися на південний схід, то протягом доби локальні дощі тягнутися за ним і тому можливі практично повсюдно, але в менших місцевих масштабах.

Вітер очікується північного напрямку, 3-8 метрів в секунду.

У Києві вівторок буде теплим, повітря може прогрітися до 28 градусів. А ось вже з середи похолодає до + 21 + 24 градусів. 11 серпня в столиці можливий періодично дощ з грозою.

В цілому в Україні з 12 серпня похолодає до + 20 + 25 градусів, лише в південній частині, на південному сході і центральних областях, близьких до українського півдня, ще буде значно тепліше, +26 +30 градусів.

Тиждень обіцяє бути свіжим. "Дихати і бігати буде легко", - зазначила синоптик.

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