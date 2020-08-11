Яскрава засмага стала для яких зірок невід'ємною частиною іміджу

Багато артисток просто не можуть уявити своє тіло без бронзової засмаги, вони змушені витрачати на кошти для ідеальної шкіри нечувані суми. Однак зараз засмага більшості зірок ідеальний тон шкіри не ознака вдалого відпочинку за кордоном, а грамотний результат косметолога. Втім, далеко не завжди зіркам вдається виглядати ідеально.

Відзначимо, сам по собі загар не приносить користі організму. Він є наслідком перебування на сонці і свідчить, що людина провела під сонячними променями певний час.

Представляємо вашій увазі топ фото знаменитостей, які потрапили під хвилю критики через надмірну засмагу.

Ані Лорак любить відпочивати з розмахом, постійно ніжитися на пляжі і ділитися фото в Instagram. Однак в останню свою відпустку зірка перестаралася-згоріла шкіра призвела до того, що відразу під кількома постами Кароліні постоветовалі кинути Пляжний відпочинок і привести шкіру в порядок.

Настя Каменських від природи смуглоліцая і красива дівчина, однак, доглядаючи за шкірою, іноді зірці не вдається приховати "ляпи". Намагаючись вберегти обличчя від впливу ультрафіолету, Настя не врахувала одного: обличчя і тіло будуть різних кольорів. Також зірку висміювали за дивний фотошоп - ноги і шкіра знаменитості завжди виходили різного відтінку.

Анастасія Волочкова любить пишатися відпусткою на Мальдівах, проте кожен раз сильно ганьбиться, "перебираючи" з засмагою - зірку висміюють за те, що вона будучи світло шкірою, губить свій організм і тепер її шкіра в'яла і в пігментних плямах.

Скандально відома ведуча і співачка Ольга Бузова просто не вміє вчасно зупинитися. Саму Ольгу настільки інтенсивний загар, що контрастує з її волоссям, нітрохи не бентежить. Не раз ганьбившись в мережі, вона просто не реагувала на реакцію хейтерів.

Одного разу і Кім Кардашьян не розрахувала силу Сонця-зірка згоріла з окулярами на очах і довго намагалася відбілити шкіру назад. "Будь ласка, допоможіть мені! - пише Кардашян. - Я сильно обгоріла. Я заснула у величезних сонячних окулярах, і ця лінія засмаги абсолютно жахлива!". Після цього модель більше ніколи не використовувала подібні окуляри.

А ось світлошкіра модель Олена Омович зловживає солярієм, тому її часто критикують в Instagram. Дівчина свою любов до засмаги ніяк не коментує, кажучи лише, що так їй більше подобається.

Періс Хілтон раніше часто переборщувала з автозагаром і походами в солярій. Її відтінок шкіри і колір волосся стали причиною масових насмішок. А на червоній доріжці навіть провокували хвилю обговорень. З часом зірка навчилася розумно підходити до цього питання.

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