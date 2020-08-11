Яркий загар стал для которых звезд неотъемлемой частью имиджа

Многие артистки просто не могут представить свое тело без бронзового загара, они вынуждены тратить на средства для идеальной кожи баснословные суммы. Однако сейчас загар большинства звезд идеальный тон кожи не признак удачного отдыха за границей, а грамотный результат косметолога. Впрочем, далеко не всегда звездам удается выглядеть идеально.

Отметим, сам по себе загар не приносит пользы организму. Он является следствием пребывания на солнце и свидетельствует, что человек провел под солнечными лучами определенное время.

Представляем вашему вниманию топ фото знаменитостей, попавших под волну критики из-за чрезмерного загара.

Ани Лорак любит отдыхать с размахом, постоянно нежиться на пляже и делиться фото в Инстаграм. Однако в последний свой отпуск звезда перестаралась - сгоревшая кожа привела к тому, что сразу под несколькими постами Каролине постоветовали бросить пляжный отдых и привести кожу в порядок.

Настя Каменских от природы смуглолицая и красивая девушка, однако, ухаживая за кожей, иногда звезде не удается скрыть "ляпы". Пытаясь уберечь лицо от воздействия ультрафиолета, Настя не учла одного: лицо и тело будут разных цветов. Также звезду высмеивали за странный фотошоп - ноги и кожа знаменитости всегда получались разного оттенка.

Анастасия Волочкова любит гордиться отпуском на Мальдивах, однако каждый раз сильно позорится, "перебирая" с загаром - звезду высмеивают за то, что она будучи светло кожей, губит свой организм и теперь ее кожа дряблая и в пигментных пятнах.

Скандально известная ведущая и певица Ольга Бузова просто не умеет вовремя остановиться. Саму Ольгу столь интенсивный загар, контрастирующий с ее волосами, ничуть не смущает. Не раз позорившись в сети, она просто не реагировала на реакцию хейтеров.

Однажды и Ким Кардашьян не расчитала силу солнца - звезда сгорела с очками на глазах и долго пыталась отбелить кожу обратно. "Пожалуйста, помогите мне! - пишет Кардашян. - Я сильно обгорела. Я уснула в огромных солнечных очках, и эта линия загара совершенно ужасна!". После этого модель больше никогда не использовала подобные очки.

А вот светлокожая модель Алена Омович злоупотребляет солярием, поэтому ее часто критикуют в Инстаграм. Девушка свою любовь к загару никак не комментирует, говоря лишь, что так ей больше нравится.

Пэрис Хилтон ранее часто перебарщивала с автозагаром и походами в солярий. Ее оттенок кожи и цвет волос стали причиной массовых насмешек. А на красной дорожке даже провоцировали волну обсуждений. Со временем звезда научилась разумно подходить к этому вопросу.

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