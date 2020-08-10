Українська співачка Тіна Кароль вразиламережу гарячими знімками

Як передає Politeka.net, пікантні кадри з'явився на офіційній сторінці виконавиці в «Instagram».

На опублікованих фото Тіна Кароль закинула голову і чуттєво торкається шиї та обличчя пальцями. Відзначимо, завдяки такій позі погляду відкриваються родимки на підборідді, які складно побачити при звичайному ракурсі.

Очі Тіни Кароль на знімках закриті, а рот відкритий. Макіяж зробленой в натуральних тонах, що підкреслює природну красу артистки.

Глибоке декольте частково оголює груди співачки.

Відзначимо, спекотні кадри в мережі визнали справжнім сеансом спокушання.

"Моя орієнтація покинула мене... а можна не спокушати нас?", "Ви дуже красива", "Тіна що ти робиш з моїм мозком?", "Бомба», «Богиня», «вогонь», «Вау», «Краща», «еталон краси», «її родимки взагалі зійти з умаааа», «занадто красиво🔥 🔥 🔥 🔥», "божественно", - засипали Тіну Кароль компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".