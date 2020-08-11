Алла Пугачова вразила чуттєвим номером на сцені з Дімою Біланом

Архівне відео з виступом російських артистів з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Білан з почуттям виконує пісню "Не зрікаються люблячи", яка свого часу здобула популярність саме у виконанні Пугачової. При цьому Примадонна стоїть на сцені поруч з ним і всіляко підіграє емоційному виконанню артиста.

Пугачова одягнена у вільне плаття, прикрашене численними блискітками. Незважаючи на те, що вони явно виступають в приміщенні, співачка одягла темні окуляри. У свою чергу, Білан одягнений в салатовий костюм з жилетом і чорну сорочку.

В кінці номера співак зворушливо обіймає Пугачову, а та з радістю притискається до нього. Відзначимо, що зі своїм чоловіком Максимом Галкіним Пугачова собі таких відвертих обіймів на людях не дозволяє.

Шанувальники зірок активно коментують цей виступ.

"Дуже красиво. Але Дімі б штанці ширше", "яке гарне плаття у Алли Борисівни", "Пугачова одна, краще виконує", "ви кращі, серце зупинилося....Скільки ніжності...а Аллочка-ангел", "Примлів чи що...", "Розумничка, чуттєво співає...Хороший учень", - пишуть люди.

До цього ми писали, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі і Ліза в черговий раз захопили мережу. Фотознімок з двійнятами з'явилося на фан-сторінці Алли Пугачової в соцмережі «Instagram».

На фотографії глава сімейства, телеведучий і гуморист Максим Галкін, разом зі своїми спадкоємцями — Лізою і Гаррі позують на тлі квітучого куща. Щасливий батько підхопив своїх діток в обидві руки. Вся трійця завзято сміється і видно, що вони дуже весело проводять час разом.

Нагадавши, дітей Галкіна з легкістю затьмарила підросла внучка Пугачової.

Як повідомляла Politeka, чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна.

Також Politeka писала, що діти Пугачової і Галкіна на руках у батька захопили мережу, скоро вже не підніме.