Подросшие дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза в очередной раз восхитили сеть

Фотоснимок с двойняшками появилось на фан-странице Аллы Пугачевой в соцсети «Инстаграм», передает Politeka.net

На фотографии глава семейства, телеведущий и юморист Максим Галкин, вместе со своими наследниками — Лизой и Гарри позируют на фоне цветущего куста. Счастливый отец подхватил своих деток в обе руки. Вся троица задорно смеется и видно, что они очень весело проводят время вместе.

«Пусть весь мир кидает в тебя камни — если за твоей спиной стоит мать или отец, все будет хорошо», - говорится в подписи.

Поклонник не смогли пройти мимо летнего снимка и отреагировали различными комментариями.

«Классная фотка отличная семья. Дай бог вам здоровья», «Красивая и счастливая семья!!!!! Сплошной позитив!!!! ❤️», «Прелесть, счастье во всех лицах!!! 😍», «Скоро папа уже не поднимет двоих», «Просто фото дня!!!!😁😁😁😁😍😍😍😍», «Прикольные, детки🤗❤️👏😂😍🤗❤️👏», «Красавы», - пишут в сети.

Ранее шоумен Максим Галкин похвастался спортивной активностью детей от Аллы Пугачевой.

В ролике дочь Галкина и Пугачевой, Лиза, занимается на гимнастических кольцах. Первый прыжок оказался неудачным, но со второй попытки девочка допрыгнула до них, а затем начала раскачиваться. Видимо, погода выдалась прохладной, потому что на малышке штаны, кофта и джинсовая курточка.

Напомним, в семье Пугачевой ожидается пополнение, Лиза и Гарри будут счастливы: "Девочку назовут..."

Как сообщала Politeka, стало известно, на кого на самом деле похож сын Пугачевой и Галкина: "Тут уже без слов!"

Также Politeka писала, что Алла Пугачева кардинально изменилась и растрогала кадрами с детьми: "Копия мамы"