ПриватБанк запускає біометричні термінали

Тепер операції можна буде проводити, "показавши своє обличчя" в камеру. Про це повідомляється на сайті фінустанови.

За словами керівника напрямку обслуговування торгових підприємств ПриватБанку Євгена Васильцова, "оплата обличчям" поки доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, до кінця 2020 року банк планує запустити в Україні 7700 FacePay24.

"Для використання сервісу "оплата обличчям" клієнтам банку необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24, а потім потрібно зробити три фото з різних ракурсів і прив'язати до них обрану банківську карту", - йдеться в повідомленні.

Для оплати в POS-терміналах Android PAX за допомогою ідентифікації особи після введення суми необхідно вибрати на терміналі "оплата обличчям", подивитися на фронтальну камеру терміналу, натиснути кнопку "Оплатити" і підтвердити операцію введенням ПІН-коду.

Раніше ми повідомляли, обурена клієнтка поскаржилася на банкомати ПриватБанку. Жінка залишила негативний відгук на сайті Мінфіну. За її словами, при спробі перевести в готівку 20 000 тисяч гривень з рахунку, банкомат їй дозволив зняти лише 100 гривень.

"ПриватБанк з кожним днем ​​дивує і це вже доходить до свавілля! Вранці пробувала зняти 20 000 тис. грн з карти підприємця. Мої чесно зароблені і всім необхідним організаціям показані. Але банкомат вирішив, що 20 000 мені багато, запропонував видати 8000. Погодилася, але тут банкомат вирішив, що мій ліміт перевищено, хоча сам же пропонував!!! Запропонував 4000. Після моєї чергової згоди, знову вирішив, що з мене багато. Вирішила сама попросити 1000, тут вже зіграв азарт. І знову виявилося багато хочу. І навіть 200 не пройшло. Ура, видав 100 грн. ", - поділилася клієнтка.

Нагадавши, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "досить просто..." .

Як повідомляла Politeka, з рахунку зникли десятки тисяч гривень, ПриватБанк знайшов виправдання: "немає можливості повернути...".