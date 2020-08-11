Британська модель Демі Роуз вирішила побалувати фанатів, виставивши напоказ свої "багатства"

Спокуслива красуня часто публікує фото, які не можуть залишити байдужими користувачів мережі, повідомляє Politeka.net. В цей раз знаменитість постала в цікавому образі, блиснувши своїми пишними грудьми.

Так, Демі натягнула на достоїнства один джинсовий комбінезон, під яким не виявилося ні одягу, ні навіть білизни.

Знаменитість показала свої великі груди без краплі збентеження форми королеви, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу і найінтимніші місця постануть погляду фанатів.

Великі лямки комбінезона трималися на ненадійних ґудзиках, що давало пограти з фантазією шанувальників.

Образ зірки завершили акуратні прикраси.

Демі сиділа, розставивши ноги, вона підняла вгору розкішне волосся. Модель опустила очі, показавши пишні вії. Її пухкі губи були прочинені.

За 17 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали красуню приємними повідомленнями за такий жаркий знімок.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в короткому білому топіку з глибоким декольте. Виріз був настільки відвертим, що дозволив розглянути груди моделі майже у всіх деталях.

Великі принади виглядали неосяжними, до того ж білій тканині, не особливо щось вдавалося прикрити. Гарний бантик на декольте надавав ще більшого акценту речі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз вирішила прогулятися в досить крихітному бікіні з рожевих блискіток на вулиці, захопивши видом.

Значних розмірів форм Роуз не зміг приховати настільки провокаційний купальник.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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