42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розпалила публіку незвичайною позою - на ці фото можна дивитися вічно
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в вельми спокусливому образі.
Так, Чехова, одягнена в червоний комбінезон в обтяжку, без краплі збентеження встала на карачки, витягнувши руки вперед і піднявши сідниці догори.
Анфіса продемонструвала позу з йоги, чим невимовно порадувала шанувальників. Примітно, на одному з фото разом з нею засвітився її улюбленець, французький бульдог на прізвисько Картопля, який, судячи по очах, "злякався" за господиню в такій незвичній позі.
"Йога - це подорож самого себе, через себе, в себе. 🧘 🏻 ♀ ️ Бхагавад Гіта", - підписала кадри Анфіса.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, нахвалюючи "горіх" телеведучої.
"У мене така ж система. Ваги - це стрес. А стрес нам не потрібен.🤣Дивись в дзеркало, якщо подобаєшся, все відмінно"
"А Картопля чому не прогинається?))"
"Супер гнучкість. Анфіса а скільки ви зараз важите?"- "Не знаю. Я вже кілька років не зважуюся. Мені все одно☺️"
"Яка гнучка 💕 😍 😍 "
"попа як у Кім 🤣 🔥 🔥 🔥 "
"Я не знав що в одну точку так довго можна дивитися ♪ "
"Який витончений пітон виходить!)))🔥"
"У народі кажуть: Попа як горіх, так і проситься на гріх!)))"
Раніше ми повідомляли, боса Чехова в сірому костюмі з короткими шортиками вразила ніжним та безтурботним образом.
"Як же мені було добре ці кілька днів без месенджерів і соцмереж! Ось думаю, може нафіг і не повертатися сюди?",- підписала зірка кадр.
Нагадаємо, що фігуриста Чехова влаштувала прогулянку на велосипеді, змусивши чоловіків ковтати слинки: сміливі кадри.
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