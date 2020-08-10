42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розпалила публіку незвичайною позою - на ці фото можна дивитися вічно

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в вельми спокусливому образі.

Так, Чехова, одягнена в червоний комбінезон в обтяжку, без краплі збентеження встала на карачки, витягнувши руки вперед і піднявши сідниці догори.

Анфіса продемонструвала позу з йоги, чим невимовно порадувала шанувальників. Примітно, на одному з фото разом з нею засвітився її улюбленець, французький бульдог на прізвисько Картопля, який, судячи по очах, "злякався" за господиню в такій незвичній позі.

"Йога - це подорож самого себе, через себе, в себе. 🧘 🏻 ♀ ️ Бхагавад Гіта", - підписала кадри Анфіса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, нахвалюючи "горіх" телеведучої.

"У мене така ж система. Ваги - це стрес. А стрес нам не потрібен.🤣Дивись в дзеркало, якщо подобаєшся, все відмінно"

"А Картопля чому не прогинається?))"

"Супер гнучкість. Анфіса а скільки ви зараз важите?"- "Не знаю. Я вже кілька років не зважуюся. Мені все одно☺️"

"Яка гнучка 💕 😍 😍 "

"попа як у Кім 🤣 🔥 🔥 🔥 "

"Я не знав що в одну точку так довго можна дивитися ♪ "

"Який витончений пітон виходить!)))🔥"

"У народі кажуть: Попа як горіх, так і проситься на гріх!)))"

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"Як же мені було добре ці кілька днів без месенджерів і соцмереж! Ось думаю, може нафіг і не повертатися сюди?",- підписала зірка кадр.

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