Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась кадрами со съемок в неожиданном виде

Балерина часто вспоминает о прошлом, хвастается своими достижениями и уверяет в своей популярности каждого журналиста. При этом чаще всего Анастасию жестко высмаивают и критикуют. Поэтому под каждым постом в Инстаграм Волочкова скрыла возможность комментирования фото, чтобы не провоцировать новых насмешек.

В этот раз она поделилась архивными кадрами со сльемок в фильме, в котором принимала однажды участие:

«Кадры со съёмок сериала "Место под солнцем", неоднократно транслируемого на телеканале НТВ. Режиссером этого фильма был замечательный режиссёр Али Хамраев. А я исполняла главную роль Кати Орловой, которая была балериной. Актерский состав был выдающимся! Мою маму играла Людмила Чурсина, мужа-Максим Аверин, снимались в сериале и Александр Лазарев, Сергей Горобченко, Игорь Яцко.. Это такая память🙏», - написала Волочкова.

Как известно, несколько недель назад Волочкова немало оскандалилась, отправившись в деревню во время карантина, где посетила закрытый для посещений храм. О том, что она нарушила закон, балерина узнала уже от правоохранителей, которые пытались ее арестовать прямо во время отдыха после посещения храма.

После балерина заявила, что она правда собирается продать свою предыдущую именную купель «хорошим людям», и оплатит штраф за суд. Сказала это звезда в шутку, однако пользователи восприняли все иначе.

«С появлением у меня новой именной купели, я решила прошлую купель, выполненную для меня на заказ, предложить купить хорошим людям. Аукцион открыт. 🐣 Пишите на почту, указанную в профиле. Если заинтересуетесь.😊 #анастасияволочкова», - написала балерина.

Вот что тогда написали пользователи:

«Костлявая и потрепанная наша святлейшая 🤮», «Я сначала подумала,что это фотошоп.», «Бедная и нищая Настя! А с адвокатам ты расплачиваешься шпагатами? Али забыла, ты ведь богатая дама. Мильоны недавно высудила. Квартирки имеешь. Таки продай одну и подай детям, заодно и шпината прикупишь», «На фото, не поняла, шёрстка или морщины?», «🙈🙈🙈🙈🙈Во позорище ,а маечку эту она лет 5 носит 🙈я ещё в армейском магазине была ведущей ,когда она ее приобрела».

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